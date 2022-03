Flyulykken: De omkomne blir neppe hentet ut lørdag

Fire amerikanske soldater omkom da et fly styrtet i Beiarn i Nordland fredag.

Politiet håper at mannskaper kan ta seg inn til ulykkesstedet søndag. Da er det varslet bedre vær- og skredforhold.

– Skredeksperter har rådet oss til å ikke sende inn mannskaper slik forholdene er nå, sier stabssjef Bent Are Eilertsen hos politiet i Nordland.

