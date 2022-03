Den amerikanske ambassaden takker for støtten etter flystyrten

I en epost til NTB skriver den amerikanske ambassaden at de jobber tett med norske myndigheter og det amerikanske marinekorpsets ekspedisjonsstyrke «II MEF», under øvelsen.

I morgentimene lørdag bekreftet politiet at alle de fire soldatene om bord i det amerikanske militærflyet mistet livet i styrten.

– Den amerikanske ambassaden er takknemlig for alle støtteerklæringene vi har mottatt, og for den tapre innsatsen til det norske redningspersonellet, skriver ambassaden på Twitter lørdag ettermiddag.

