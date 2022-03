Likestillingsombudet advarer mot diskriminering av russere og ukrainere

Han påpeker også at de ukrainske flyktningene som kommer til Norge skal ha kommunale tjenester som skole og barnehage, plass på sykehjem og kan få behov for psykiatrisk hjelp.

I et nyhetsbrev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser Thon til eksempler der russiske borgere er uønsket på norske hoteller, og til skolebarn med russisk bakgrunn som får skjellsord slengt etter seg.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!