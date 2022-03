IEA oppfordrer til strakstiltak for å kutte i oljeforbruket

Årsaken til oppfordringen er frykt for manglende forsyninger som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

IEA har fremmet ti forslag i en rapport sammen med den franske regjeringen. Der står det at det er mulig å redusere oljeforbruket med 2,7 millioner fat per dag i løpet av de neste fire månedene.

Tre av forslagene er å øke bruken av hjemmekontor, gjøre offentlig transport billigere og å redusere fartsgrensene i landene som IEA klassifiserer som «avanserte økonomier». Disse landene representerer rundt 45 prosent av den globale oljeetterspørselen, ifølge IEA.

IEA har tidligere uttalt at invasjonen kom mot et bakteppe av et allerede presset globalt oljemarked, økte priser og kommersielle varelagre som er på det laveste nivået siden 2014.

– Nå som verden går inn i sin høye etterspørselssesong, er det en reell risiko for at markedene strammer seg ytterligere og at oljeprisene eskalerer betydelig i de kommende månedene, sier IEA.