Eksplosjoner i Lviv

Ifølge nyhetsbyrået Reuters melder den ukrainske TV-stasjonen Ukraine 24 at det har vært minst tre eksplosjoner vest i byen. På Telegram skal TV-stasjonen angivelig ha publisert en video av en soppformet røyksky som stiger til værs. Det ligger videoer i sosiale medier som angivelig skal vise røyken.

VG skriver at deres journalister i byen oppgir å ha hørt flyalarmen, før det var flere eksplosjoner like etter klokken 7 lokal tid. De skal så ha sett kraftig røyk nær sentrum av byen, skriver avisa.

Byens ordfører Andriy Sadovy sier at russiske raketter har truffet et område nær flyplassen. Ifølge ham har ikke selve flyplassen blitt angrepet.

Flere medier, blant annet BBC , melder at flyplassen har blitt truffet. Røykskyer stiger opp fra Lviv flyplass, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!