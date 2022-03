Afghanske journalister løslatt av Taliban

FNs Afghanistan-kontor (UNAMA) ga uttrykk for «dyp bekymring» da nyheten om pågripelsene ble kjent og krevde øyeblikkelig løslatelse.

Nyhetsoppleseren Bahram Aman ble pågrepet av Talibans etterretningstjeneste, angivelig etter å ha meldt at myndighetene hadde forbudt afghanske TV-stasjoner å sende filmer og serier produsert i utlandet.

