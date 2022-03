Vibeke Fürst Haugen blir ny kringkastingssjef

Vibeke Fürst Haugen, direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, og NRKs nyhetsdirektør Helje Solberg ble på forhånd regnet som favoritter til stillingen.

Totalt sto 22 personer på søkerlisten, men få av dem er kvalifisert for stillingen.

Kunngjøringen skjer bare én dag etter at søkerlisten ble offentliggjort.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!