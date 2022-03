– Det er uklart om det vil være nødvendig med omprioriteringer innen bistandsbudsjettet, men administrasjonen i UD har bedt Norad om å utsette nye utbetalinger til vi har en bedre oversikt over situasjonen, skriver assisterende utenriksråd Hege Hertzberg i en epost til Dagens Næringsliv via UDs kommunikasjonsavdeling.

Den midlertidige stansen gjelder foreløpig for de neste to ukene, opplyser Hertzberg til Bistandsaktuelt.

Norad forvalter en stor andel av Norges bistandsbudsjett. Organisasjoner som Flyktninghjelpen, Unicef og Røde Kors, som er til stede i Ukraina og andre konfliktområder, er blant dem som mottar støtte.

– En fullstendig gal måte å drive bistands- og utenrikspolitikk på, konstaterer Jan Egeland i Flyktninghjelpen til Bistandsaktuelt.

UD: – Vanlig praksis

UD mener at full stans i utbetalingene av bistandspenger ikke er problematisk.

– Dette er vanlig praksis og i tråd med god budsjettstyring. Vi gjorde det samme da pandemien rammet, skriver Hertzberg.

Til Bistandsaktuelt utdyper hun:

– Hensikten med å holde igjen utbetalinger i to uker er først og fremst å sikre at vi har en god nok oversikt over krisens potensielle konsekvenser.

DN skriver at de har vært i kontakt med utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp), men at hun viser til svaret fra departementet.

[ – Verden må øke støtten til matsikkerhet markant, sier Norad-direktør Solhjell ]

– Bør vare i to timer

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna sier at andre humanitære behov ikke forsvinner selv om det er krig i Ukraina.

– Vi er svært bekymret for denne nyheten. De annonserte to milliardene til Ukraina har blitt lovet som tillegg til bistandsbudsjettet. Det er stort nok press på bistandsbudsjettet som det er, med økende humanitære behov, klimakrise, energi- og matvarekrise, sier Lange til NTB.

Jan Egeleland i Flyktninghjelpen mener dette skaper en unødvendig usikkerhet blant bistandsorganisasjonene.

– Det bør vare i to timer og ikke i to uker, sier Egeland.

Også Kirkens Nødhjelp finner beslutningen urovekkende.

– Det er mange livsviktige prosjekter i verdens fattigste land som venter på disse midlene akkurat nå. Selv om verden rammes av mange kriser, er det viktig å holde fast på de avtalene og forpliktelsene som allerede er inngått, sier Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp til Bistandsaktuelt.