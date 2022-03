Stoltenberg: Svensk Nato-medlemskap kan gå fort

Han påpeker også at både Sverige og Finland allerede har et veldig nært samarbeid med Nato og oppfyller alliansens politiske og militære krav.

– Jeg er sikker på at vi kan finne en måte å håndtere en sånn situasjon på, sier Nato-sjefen uten å gå inn på noen konkrete detaljer om hvordan det kunne løses.

Til kanalen sier han at han også tror det vil være mulig å finne overgangsløsninger som sikrer Sverige og Finland militær beskyttelse underveis i en søkeprosess.

– Jeg kan jo ikke si hvor lang tid det vil ta, men det kan gå fort hvis dere ønsker det, sier Stoltenberg om et mulig medlemskap for Sverige.

I diskusjonen om et eventuelt medlemskap er det blant annet trukket fram at Sverige vil være ekstra sårbart i perioden mellom en eventuell søknad og godkjenning av svensk medlemskap, melder Sveriges Radio.

