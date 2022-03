Riksrevisjonen med alvorlig kritikk av politiet

– I mange saker brytes fristene, for eksempel i saker som handler om voldtekt eller der gjerningspersonen er under 18 år. Disse sakene kan gjelde spesielt sårbare mennesker, og det kan få svært negative konsekvenser når fristene ikke blir overholdt, skriver Riksrevisjonen.

Det trekkes også fram som alvorlig at saker politiet skal prioritere, utgjorde en betydelig del av sakene som det i 2020 tok over tolv måneder å etterforske.

– Det gjelder særlig i alvorlige saker som politiet skal prioritere, for eksempel grov vold og mishandling i nære relasjoner, skriver Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen peker særlig på at det er alvorlig at oppklaringsprosenten i straffesaker samlet sett har gått ned i den undersøkte perioden, som er mellom 2016 og 2020.

– Dette kan få store konsekvenser for de involverte, heter det i rapporten.

I rapporten trekker riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fram at mye har blitt bedre i politiet de siste årene, men understreker at det fortsatt er svakheter ved politiets håndtering av de mest alvorlige sakene og etterforskningen av disse.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!