Ortodoks kirke i København tagget med «Z»

I Bredgade i København ligger den russisk-ortodokse kirken Aleksander Nevskij. Natt til søndag ble den tagget med hakekors og prorussiske z-symboler, skriver Kristeligt Dagblad.

– Jeg synes det er vanvittig at dette nå går ut over kirken, sier et medlem, Kenneth Krohn Olsen til avisen.

Han var en av dem som søndag kom til kirken, mens andre kirkegjengere var i ferd med å prøve å fjerne grafittien.

Under Moskva-patriarkatet

Aleksander Nevskij-kirken hører til den russisk-ortodokse kirke i utlandet (ROCOR, The Russian Orthodox Church outside Russia). Den ble i mai 2007 ble gjenforent med den russisk-ortodokse kirke under patriarken i Moskva i en seremoni i Moskva.

Kirken i Bredgade er fredet, og er dedikert til Alexander Nevskij, som var keiser Aleksander IIIs skytshelgen.

Menigheten driver innsamling for å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Bokstaven Z har blitt et symbol på støtte til den russiske invasjonen i Ukraina.

Tagget også Den lille havfrue

Også på stenen som den kjente statuen Den lille havfrue i København sitter på, ble det tagget Z-symbol og hakekors natt til søndag.

Politiet i København etterforsker begge sakene, og utelukker ikke at de kan ha en sammenheng, skriver Kristeligt Dagblad.