BOLIGOMRÅDE: Rapporten om angrepet i Tsjernihiv 3. mars ble publisert 10. mars. Jonathan Pedneault og Human Rights Watch har analysert og verifisert 22 videoer og 12 bilder som ble tatt under angrepet i et boligområdet i byen Tsjernihiv 3. mars. De fant ikke klare bevis for at det var militære mål i området. I følge internasjonal, humanitær lov skal man gjøre alt for å unngå sivile tap. (HRW/NTB)