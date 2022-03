Human Rights Watch: Russland brukte klasebomber mot Mykolajiv

– Ukrainske styresmakter bør slutte å vise bilete og videoar av russiske soldatar som utset dei for offentleg forvitenskap, særleg i tilfelle der dei blir audmjuka eller trua, heiter det i ei fråsegn frå HRW.

Handlingane er i strid med Genevekonvensjonen som set rammer for behandling av krigsfangar.

HRW opplyser at dei har analysert bilet- og videomateriale, og dessutan intervjua vitnar til angrepa.

