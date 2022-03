Espen Teigen gir seg som kommunikasjonssjef i Frp

– I fellesskap kom vi fram til at dette ble den beste løsningen. Dette var ikke stillingen for meg. Og det mener jeg er en ærlig sak, skriver Espen Teigen i en SMS til KOM24.

Teigen begynte som kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet ved nyttår da han tok over etter Kjetil Løset, men han vil ikke svare på hva som gjør at han gir seg etter kun to måneder i stillingen.

– Jeg kommer ikke til å kommentere mer på hva som gjelder interne arbeidsforhold. Men iallfall kan jeg si at dette er høyst udramatisk, og begge parter er fornøyd med at det ble slik, sier han.

Espen Teigen er tidligere rådgiver og pressekontakt for Sylvi Listhaug. Han har også vært journalist i Nettavisen.

Partiets sekretariatsleder og tidligere stortingsrepresentant Jon Helgheim har nå tatt over som kommunikasjonssjef midlertidig. Helgheim sier at Teigen nå vil gå inn som kommunikasjonsrådgiver i Frp.

