Ukrainske myndigheter: Minst 2.500 personer er døde i Mariupol-beleiring

Tallet har blitt bekreftet av Oleksij Arestovitsj, rådgiver til den ukrainske presidenten, som sier han har tallene fra de lokale myndighetene i Mariupol, skriver Sky News.

Arestovitsj anklager også Russland for å ha forhindret humanitær hjelp i å nå Mariupol søndag.

Flere forsøk på å evakuere sivile fra byen har mislyktes.

FNs høykommissær for menneskeretter (OHCHR) melder at de søndag har bekreftet 596 sivile dødsfall i hele Ukraina siden Russlands invasjon av Ukraina for over to uker siden, men understreker at de tror det reelle dødstallet er høyere.

– De fleste av de sivile dødsfallene ble forårsaket av bruk av eksplosive våpen med et bredt nedslagsområde, inkludert tungt artilleri, raketter og luftangrep, skriver OHCHR.

Russland har benektet at de retter angrepene sine mot sivile mål.