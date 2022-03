Støre frykter budsjettskvis: – Vi må snu på krona

Mandag samlet regjeringen seg til en tre dager lang budsjettkonferanse på Klækken hotell på Ringerike.

Men krigen i Ukraina gjør rammene strammere enn før.

– Vi er heldige som har en økonomi i sterk oppgang, men da betyr det for oss som skal lage statsbudsjett, at vi må holde igjen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte pressen utenfor hotellet.

– Vi må snu på krona når vi skal gjøre gode investeringer.

Frykt for overoppheting

Både Støre og Vedum understreket at regjeringen må holde igjen på pengebruken for å unngå overoppheting av økonomien framover.

Frykten er en prisgalopp som tvinger Norges Bank til å øke rentene mer enn planlagt, slik at utgiftene øker for både husholdninger og bedrifter.

Kombinert med lav arbeidsledighet og en sterk krone vil det skape en vanskelig skvis for regjeringen.

– Det er denne spiralen med lav ledighet, høyere lønn, høyere priser, høyere rente og sterkere krone som vi kaller en overoppheting av økonomien, og som vi må unngå, sa Støre.

Tre prioriteringer

Trygg økonomisk styring er det gjennomgående i regjeringens økonomiske politikk, ifølge Støre.

Han løftet spesielt fram tre områder som regjeringen nå vil se på med nye øyne i budsjettarbeidet – ikke minst på grunn av krigen i Ukraina:

– Det ene er forsvaret vårt – innretningen av det og hvordan vi vektlegger det der vi er våren 2022 med krig i Europa, beredskapen i landet vårt, og det at vi tar høyde for at vi kan motta mange flyktninger fra Ukraina i kommunene, sa Støre.

Dette kommer til å koste, men de fleste andre land ville misunt Norge med vårt utgangspunkt, mener han.

– Vi har muligheten til å få til dette, og det er med den holdningen vi går til denne budsjettkonferansen.

Valgløfter i spill

I et intervju med VG før helgen signaliserte Støre også at situasjonen kan gjøre det nødvendig å sette noen av de politiske satsingene i regjeringsplattformen fra Hurdal på vent.

– Det er mye av det vi ønsker å gjøre, som vi er nødt til å se på i lys av det handlingsrommet vi har. Den setningen står i Hurdalsplattformen – at vi gjennomfører løftene i tråd med rammene i økonomien. Det gjelder også nå, utdyper han overfor NTB.

– Spøker det for valgløftene nå?

– Nei, det vil jeg ikke si. Valgløftet vårt i bunn er å sikre trygg styring i Norge. Du kan ikke skrive ut en blankofullmakt for hvordan fire år blir når du lager en regjeringsplattform, sier Støre.

– Men vi må møte verden som den er. Nå er det krig i Europa. Det kommer flyktninger. Vi må se på forsvaret vårt og beredskapen vår.