Justisministeren: Regjeringen er positiv til å hente flyktninger

Hun presiserer at ingen EU-land har bedt om hjelp til å hente flyktninger ennå.

Også opposisjonspartier på Stortinget har tatt til orde for organisert transport av flyktninger.

NTB har tidligere skrevet om hvordan frivillige transporterer ukrainske flyktninger til Norge på privat initiativ. Flere av dem mener norske myndigheter stiller for lite opp.

– Det er et arbeid vi må gjøre på en ansvarlig og kontrollert måte, og det er i flyktningenes interesse at flest mulig land blir med på mekanismer som går på å hente, sier Mehl.

