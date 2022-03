Ingen kommuner ba om oppløsning før fristen

– I flere har det vært to eller flere kommuner, og representantene for de minste kommunene når ikke fram i kommunestyrene, sier han.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er likevel fornøyd med prosessen, og mener en del av grunnen er at det stort sett er de minste av de sammenslåtte kommunene som vil ut.

Ålesund har bedt om frist til 18. mars, etter at innbyggerne i gamle Haram kommune stemte for oppløsning, skriver P4 .

