Saudi-Arabia henrettet 81 personer på én dag

Lørdagens henrettelser var den største massehenrettelsen i Saudi-Arabia siden 63 personer mistet hodet i 1980 etter å ha blitt dømt for et angrep på den store moskeen i Mekka året før, det verste terrorangrepet i landet noensinne.

Det er ikke klart hvorfor myndighetene valgte å utføre henrettelsene lørdag, men antall henrettelser har sunket noe under koronapandemien selv om dødsdømte har fortsatt å bli henrettet både under kong Salman og hans sønn, kronprins Mohammed bin Salman.

På saudiarabisk TV heter det at de henrettede hadde «fulgt i fotsporene til Satan» da de begikk sine forbrytelser.

73 av de henrettede var saudiarabiske borgere, sju jemenitter og én fra Syria, og myndighetene hevder at rettssakene er utført på skikkelig vis gjennom tre rettsinstanser, og at alle har fått advokat.

Noen var dømt for å ha lagt ut miner mor politibiler, mens andre var dømt for kidnapping og voldtekt.

Nyhetsbyrået la til at noen av dem planla angrep mot sentral infrastruktur og smuglet våpen og bomber inn i landet, og at angrepene ville ha kostet mange sivile og politifolk livet.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Saudi Press Agency var de henrettede dømt for kriminelle forhold eller tilknytning til militante bevegelser som IS, al-Qaida, Houthi-bevegelsen og andre terrorgrupperinger.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!