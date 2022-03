Helsedirektoratet-kartlegging: 50 kommuner mangler jod-tabletter

– Totalt 50 av 356 kommuner har rapportert at de mangler tabletter. Dette utgjør totalt 140.000 tabletter som nå fortløpende legges i bestilling etter hvert som kommunene bestiller, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

I forbindelse med den økte oppmerksomheten rundt atomfare ba Helsedirektoratet i forrige uke kommunene om å gjennomgå jodberedskapen for atomhendelser.

– Vi har også bedt kommunene påse at de har gode nok systemer for distribusjon og utdeling av tabletter, dersom det skulle bli behov for det, sier Nakstad.

Helsedirektoratet regner med å ha et tilstrekkelig antall tabletter i neste uke til å dekke behovet til alle de 50 kommunene som har rapportert om mangler.

– I tillegg har vi anskaffet egne tabletter til definert innsatspersonell over 18 år, sier han