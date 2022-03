Ungarn har fått sin første kvinnelige president

Novák, som er en alliert av statsminister Viktor Orban, fikk 137 stemmer i første valgomgang. Det er over to tredels flertall, som er det som kreves for å vinne.

Opposisjonens kandidat, økonomiprofessor Peter Ronai, fikk 51 stemmer.

Ungarske presidenter velges for en periode på fem år og har stort sett en symbolsk rolle.

Novák representerte Ungarn flere ganger på den ultrakonservative World Congress of Families, der høyreorienterte politikere fra hele verden deltar. Det inkluderer representanter for den russiske regjeringen og oligarker.

Samtidig har hun fordømt Russlands invasjon av Ukraina.