Ukraina: Resultatløse samtaler med Lavrov

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba møtte torsdag Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i den tyrkiske kystbyen Antalya.

Etter møtet oppga Kuleba at diskusjonene om en 24 timer lang våpenhvile var resultatløse. Det var heller ikke mulig å bli enig om etableringen av humanitære korridorer, ifølge Kuleba.

Det er det første møtet mellom Ukraina og Russland på ministernivå siden Russland innledet krigen i Ukraina for over to uker siden.

Halvannen time

Forventningene til møtet har vært lave. Møtet ble ledet av Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu, mens de to utenriksministrene satt tvers overfor hverandre med flere meter mellom hvert langbord.

Samtalene varte i halvannen time, hvorpå de to ministrene gikk hver sin vei. Det ble ingen felles pressekonferanse. I stedet snakket Kuleba og Lavrov med pressen hver for seg.

Omtrent samtidig ble det meldt om nye angrep mot havnebyen Mariupol, som er beleiret av russiske styrker.

Ifølge Kuleba innebærer de russiske kravene at Ukraina kapitulerer, noe han sier aldri vil skje.

– Jeg vil gjenta at Ukraina ikke har gitt opp, ikke gir opp og ikke kommer til å gi opp, sa han.

Beskyldninger

Lavrov uttalte på sin pressekonferanse at den russiske «militæroperasjonen» i Ukraina går etter planen. Han nekter for at Russland har angrepet Ukraina, og han sier at landet heller ikke har tenkt å angripe andre land.

Lavrov kom også med nye beskyldninger om at USA har hemmelige laboratorier for utvikling av biologiske våpen i Ukraina, påstander som USA har avvist som ren løgn.

Russland har også beskyldt Ukraina for å ha et program for utvikling av atomvåpen, noe Kuleba kaller en «hallusinasjon».

Lavrov understreket at Russland ønsker at Ukraina skal bli «nøytralt». Han sa også at våpenleveranser til Ukraina er farlig, og at Vestens reaksjoner mot Russland viser at landets plass på verdenskartet er truet.

Uttalelsene til Lavrov er formidlet blant annet via det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Russiske medier er blitt pålagt strenge restriksjoner for hva de melder om krigen i Ukraina. «Falske påstander», som å kalle det som skjer i Ukraina for en krig, kan bli straffet med lange fengselsstraffer.

Tyrkias utenriksminister meldte etter møtet at Tyrkia er villig til å fortsette forsøket på å finne en diplomatisk løsning på konflikten.