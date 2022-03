Russland anklager Ukraina for å lage biovåpen

Forrige søndag hevdet en talsperson for det russiske forsvarsdepartementet at Russland har fått tak i en ordre fra det ukrainske helsedepartementet om øyeblikkelig ødeleggelse av farlig smittestoff. Det som skal være dokumentet med ordren nevner imidlertid ikke USA, og har ikke blitt bekreftet som ekte.

Ifølge forsvarsdepartementet har laboratorier i Kharkiv og Poltava jobbet med smittestoffer for difteri, salmonella og dysenteri. Russiske myndigheter hevder også å ha avdekket at et laboratorium i Lviv som jobbet med miltbrann og pest.

Anklagene har blitt gjentatt av talsperson for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova. Amerikanske og ukrainske myndigheter har benektet påstanden.

Tirsdag omtalte en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet det som «absurd russisk feilinformasjon». Biologiske våpen er forbudt etter en konvensjon fra 1972, som er ratifisert av 183 land.

Vanlige rutinetester

Som svar på anklagene har det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN lagt ut en uttalelse fra legen Yevhen Komarovsky. Komarovsky sier at laboratoriene i Kharkiv og Poltava bare har gjort rutinetester for difteri og dysenteri, som gjøres på alle sykehus når man får inn pasienter med symptomer.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet bekrefter i en e-post til Vårt Land at slike tester er vanlige ved sykehus.

– Dysenteri (shigellose) forekommer i hele Europa. Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ved sykehus i alle land undersøker jevnlig for Shigella-bakterier der pasientens sykdomsbilde passer, skriver Aavitsland.

– Det er også vanlig å oppbevare eventuelle påviste bakterier en periode, for å kunne sammenlikne dem med bakterier fra andre pasienter hvis man etterforsker et utbrudd, og for kvalitetskontroll. Oppbevaring av smittestoffer i dypfrysere er helt vanlig ved medisinsk-mikrobiologiske laboratorier, og er absolutt ikke noen indikasjon på arbeid med biovåpen.

Del av program for å forebygge spredning

I en gjennomgang av påstandene skriver Faktisk.no at USA og Ukraina har hatt en avtale siden 2005 om å forebygge spredning av teknologi, smittestoffer og ekspertise som kan brukes i utviklingen av biologiske våpen i Ukraina.

Avtalen er en del av det amerikanske forsvarsdepartementets «Cooperative Threat Reduction Program», som ble startet etter den kalde krigen da flere av de tidligere sovjetstatene satt på kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen.

Den har bidratt til bygging av to laboratorier i Ukraina, og oppgradering av flere andre. Ingen av laboratoriene er drevet av USA, skriver Faktisk.no.

Putin kjemper på to fronter, og målet er å produsere flest mulig argumenter for invasjonen — Ilya Yablokov, foreleser og forfatter

Russland har spredt konspirasjonsteorier i Ukraina

Konspirasjonsteorier om at USA har hatt hemmelige biovåpen-laboratorier på ukrainsk jord har sirkulert i Ukraina siden koronapandemien begynte. De har blant annet blitt fremmet av den Kreml-vennlige politikeren Viktor Medvedtsjuk og trollkontoer på Twitter, og i masseutsendte meldinger på Telegram og WhatsApp.

Meldingene har inngått i en større fortelling om at USA og EU styrer Ukraina, og er en større trussel mot landets uavhengighet enn Russland.

Også i utlandet har russiske og russiskvennlige medier lenge hevdet at det finnes slike laboratorier. Det samme har kjente konspirasjonsteoretikere som Infowars-verten Alex Jones. Anklagene har også blitt koblet til Qanon-mytologien om en satanistisk «dypstat».

Russiske medier har tidligere beskyldt ukrainsk etterretning for å hente ut radioaktivt avfall fra reaktorer i Tsjernobyl, Kharkiv og Zaporizhia, sammen med ukrainske nasjonalister fra Azov-regimentet. Hensikten skal ha vært å lage en «skitten bombe» til bruk i en provokasjon i Øst-Ukraina.

BLUSS: Et sterkt lysbluss ved Zaporizhzhia atomkraftverk i forbindelse med Russlands angrep i Enerhodar i Ukraina. (AP Photo/AP)

Ifølge avisen Komsomolskaja Pravda var det grunnen til at Russland tok kontroll over det nedlagte atomkraftverket i Tsjernobyl. Azov brukes for tiden til å underbygge påstander om at Ukraina er dominert av nazister.

Ment for et russisk publikum

Ilya Yablokov, foreleser ved universitetet i Sheffield og forfatter av flere bøker om russisk propaganda og konspirasjonsteorier, mener påstandene føyer seg inn i andre fortellinger i russiske og prorussiske medier. Han mener de mest er ment for et russisk publikum.

– Putin kjemper på to fronter, og målet er å produsere flest mulig argumenter for invasjonen. Folk som sympatiserer med myndighetene, vil vise til disse teoriene for å forsøke å rettferdiggjøre invasjonen for seg selv og dem de diskuterer med, sier Yablokov.

