Rapporter: Begrenset russisk fremdrift

Ifølge en rapport fra den ukrainske generalstaben har de russiske styrkenes fremrykning mot Kyiv og flere regioner øst i landet blitt holdt igjen, skriver The Guardian.

Byene Kharkiv, Okhtirku og Tsjernihiv er fortsatt beskyttet, og forsvaret av Mariupol fortsetter, heter i rapporten. Forsvaret sier hovedmålet er å hindre russisk fremrykning fra sørøst.

Ukrainerne skriver også om en økt desertering og plyndring og hevder de russiske styrkene er demoralisert.

En rapport fra det britiske forsvarsdepartementet bygger tilsynelatende opp under de ukrainske opplysningene.

Departementet sier det har vært «en merkbar reduksjon i den samlede russiske aktiviteten i luften» over Ukraina de siste dagene. Dette skyldes trolig at Ukrainas luftvern har vist seg «overraskende effektivt og utholdende», står det i den britiske rapporten.

I tillegg påpeker rapporten at voksende tapstall på russisk side gjør at president Vladimir Putin vil bli tvunget til å hente ressurser fra hele forsvaret og andre kilder for å erstatte tapene.