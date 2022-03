Over 300 beboere står uten bolig etter blokk-brann i Drammen

– Vi driver nå med å avhøre vitner og har planlagt et avhør av en person som oppholdt seg i leiligheten, det er da snakk om et vitneavhør. Ingen er mistenkt i saken ennå, sa Berg.

Brannen spredte seg deretter raskt til takkonstruksjonen, som var fylt med papp og isopor som gjorde at det tok skikkelig fyr ganske raskt.

Operasjonsleder Tommy Eriksen opplyste til Drammens Tidende torsdag morgen at det eneste politiet foreløpig vet, er at brannen startet på terrassen i niende etasje.

– Kriminalteknikerne har avsluttet etterforskningen for kvelden og fortsetter i morgen. Vi vil da komme med en vurdering på om det er trygt å gå inn i boligen, sa Berg.

Berg opplyste til NTB torsdag ettermiddag at kriminalteknikere vil gå inn i leiligheten der de antar brannen startet så snart det er forsvarlig.

– Det er for tidlig å si når noen eventuelt kan flytte inn, men det kommer ikke til å flytte inn noen i den blokka i løpet av de første dagene, sier hun.

Seksjonsleder Tina Berg ved Sørøst politidistrikt opplyser til avisa at det er folkeregistrert 326 beboere i bygningen.

