Strålevernet om Tsjernobyl-strømstans: – Veldig bekymret

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) opplyser til NTB at de fikk melding om problemer med strømforsyningen til Tsjernobyl-anlegget onsdag.

– Vi ser ikke at det er noen umiddelbar fare for utslipp som kan påvirke oss i den situasjonen som er nå, men samtidig viser dette selvfølgelig problemene som er ved anleggene i forbindelse med krigshandlinger. Vi er veldig bekymret og følger dette tett, sier fungerende avdelingsdirektør Ingar Amundsen i DSA.

Han understreker at det ikke er noen operativ reaktor ved Tsjernobyl, men sier det er mye kjernebrensel ved anlegget som trenger kjøling.

– Men det viktigste i situasjonen som er nå, er at vi ser at det også uten strømførsel ikke er en umiddelbar fare for utslipp som følge av strømbruddet. Dette er på grunn av sikkerhetstiltakene som er gjort, som gjør at brenselslageret vil klare seg en stund uten strøm før det blir problemer, sier Amundsen.

[ Par vil ha surrogatmor ut frå Ukraina ]

Bellona: Zaporizjzja farligere

Bellona, som tidligere har hatt kontorer i Ukraina og også følger situasjonen tett, sier også at strømstansen ved Tsjernobyl i utgangspunktet ikke gir umiddelbar grunn til bekymring.

– Reaktorene ble skrudd av for 22 år siden. Så er det to lager her med til sammen 21.000 brenselselementer. Det er veldig mye, men sammenlignet med militære reaktorer er det lavere anrikingsgrad på uranet, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Han sier Ukraina allerede var i gang med å flytte brenselselementene fra våtlageret til tørrlageret, men dette er en lang prosess på ti år. I tørrlageret trenger ikke brenselselementene kjøling.

– I og med at de har vært lenger enn 7–8 år i bassenget, så er ikke det at de mister kjølingen i seg selv veldig farlig, med mindre bassenget koker tomt, sier Hauge.

– Det som skjer ved Zaporizjzja, er langt farligere.

kart ukriana (Vårt Land)

Følger situasjonen tett

Zaporizjzja er Europas største kjernekraftverk, og er i motsetning til Tsjernobyl i aktiv drift. En brann ved anlegget utløste sterk internasjonal ved bekymring forrige uke, men denne ble slukket.

DSA har satt stab og følger situasjonen tett, spesielt ved Zaporizjzja og Tsjernobyl, som skal være tatt av russerne. De kaller situasjonen ved anleggene «uavklart».

– Vi er bekymret for situasjonen, spesielt at strålevernmyndighetene ikke har anledning til å kontrollere atomanleggene russerne har tatt, og at operatørene som driver anleggene, ikke får skiftet ut personell. Det er viktig at de gjør dette på en god og kvalitetssikret måte, men i en situasjon som nå, blir dette vanskelig, sier Amundsen.

DSA hadde onsdag møte i kriseutvalget for atomberedskap. I kriseutvalget sitter forsvaret, politidirektoratet, helsedirektoratet, DSB, Mattilsynet, Kystverket og UD.

(©NTB)