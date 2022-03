Næringsministeren: – Staten som eier skal være tøffere på klima

– Vi må gjøre mer for å kutte utslippene, og vi har dårlig tid, sier Vestre.

Han er i gang med å lage en ny stortingsmelding om statlig eierskap og varsler til NTB at klimaspørsmål vil spille en svært viktig rolle i arbeidet med nye mål og forventninger til selskapene.

– Mange selskaper er kommet langt på klimatiltak, men mitt budskap er at selskaper der staten er eier, må forberede seg på å ta betydelige klimaskritt, sier Vestre.

Vil ha tøffere eiere

Onsdag inviterer han Posten, Storebrand og akademia til «kickoff» for meldingsarbeidet, samt en debatt om at eiere må være tøffere for å få til grønn omstilling. Han legger til at Posten er et av få hederlige unntak.

– Jeg har undersøkt, og kun noen få av de 70 selskapene staten er eier i, har satt seg forpliktende og vitenskapelige klimamål, såkalte «Science based targets». Det skal jeg være så ærlig å si at jeg var overrasket over, opplyser næringsministeren.

Han sier det kan bety å stille tydelige forventninger til at selskapene setter seg forpliktende klimamål og rapportering på klima.

– Ikke tid til å vente

– Ikke alle kommer til å like det, noen vil mene det er unødvendig. Men jeg mener vi må ta diskusjonen, vi har ikke tid til å vente. Vi skal kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030, og selskaper staten eier, står for store klimagassutslipp, legger Vestre til.

Han mener at selskapene må tilpasse seg en grønn omstilling raskt hvis de fortsatt skal være konkurransedyktige.

Staten eier verdier for mer enn 1.000 milliarder kroner i 70 selskaper. Selskaper hvor staten er eier, slapp ifølge eierrapporten ut 355 millioner tonn C02 i 2020.