Europabevegelsen: Norge må reforhandle kraftavtalene med Europa

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere uttalt at regjeringen vil ta tak i kraftavtalene med EU i sammenheng med vinterens norske strømprisrekorder, mens tidligere olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier regjeringen har løpende samtaler om forsyningssikkerhet med sine samarbeidspartnere.

– Dette er i stor grad avviklet og delvis erstattet med fornybar kraft som sol og vind. Det betyr at forutsetningene for kablene har endret seg, sier Lunde.

Lunde, som også er stortingspolitiker for Høyre, peker på at energiloven og Norges mellomlandsforbindelser ble etablert da Europa fortsatt hadde regulerbar kraft gjennom kjernekraft og kull.

Det er spesielt kraftavtalene som bør vurderes på nytt, sier leder for Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde til Nationen .

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!