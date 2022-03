Hviterusslands utenriksdepartement hevder ambassadebygningen fikk omfattende skader. Det russiske nyhetsbyrået Tass siterer en uttalelse fra departementet der det står at en improvisert sprengladning ble kastet inn på ambassadeområdet. Ingen ansatte skal ha blitt skadd.

Italiensk politi opplyser at det dreide seg om fyrverkeri som ble kastet inn på ambassadens område, skriver nyhetsbyrået Ansa. Motivet kan ha vært et ønske om å protestere mot krigen i Ukraina.

