Anklager russisk guvernør:– Politimenn ble sendt ned som kanonføde

– De løy til alle sammen. De lurte alle sammen.

Slik lyder starten på en privat video som har sirkulert på internett de siste dagene. Den ble også publisert av Radio Free Europe (RFE) mandag denne uka.

– De dro for å være med på øvelse. De ble sendt som kanonføde. Hvorfor sendte dere guttene våre dit?

Se videoen her:

I videoen blir Sergei Tsivilyov, guvernør i Kemorovo-regionen i Sibir, konfrontert av sinte innbyggere som anklager han for ha sendt ei lokal gruppe opprørspoliti til Ukraina for å bli «kanonføde». De mener gruppa fikk beskjed om at de skulle på militærøvelse i Hviterussland, men ble i stedet sendt til den pågående krigen i Ukraina.

RFE har verifisert at videoen viser en konfrontasjon 24. februar i byen Novokuznetsk, i en gymsal som brukes til trening av opprørspoliti.

Forsøker å forsvare

– De visste ikke formålet sitt, sier én av stemmene i videoen om det lokale opprørspolitiet.

Tsivilyov forsøker videre å forsvare seg mot anklagene:

– Dere kan rope og beskylde alle nå, men jeg tenker at når en militær operasjon er underveis, skal man ikke trekke noen konklusjoner, sier guvernøren .

Både russiske myndigheter og de statlige mediekanalene har referert til invasjonen av Ukraina som nettopp en «spesiell militær operasjon», fremfor å kalle det en krig.

I følge the Guardian kan ikke guvernøren selv ha vært ansvarlig for å ha sendt av gårde den aktuelle troppen, da dette er en beslutning som er underlagt nasjonalgarden i Russland. Nasjonalgarden er en egen avdeling av militæret som er direkte underordnet president Vladimir Putin.

– Vernepliktige sendes ut av landet

Det har lenge vært spekulert i om vernepliktige soldater kriger på russisk side i Ukraina. Putin har inntil nylig nektet for dette.

Russland har i utgangspunktet ikke lov til å sende vernepliktige utenfor sine egne grenser, skriver blant annet Washington Post. President Vladimir Putin nektet så sent som mandag for at dette har skjedd, og hevdet at kun profesjonelle soldater blir sendt.

Men onsdag sier talsperson for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov, det stikk motsatte. I tillegg sier han at flere av de vernepliktige soldatene blitt tatt til fange, iølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

– En rekke tjenestemenn, inkludert vernepliktige, ble tatt til fange. For tiden iverksettes omfattende tiltak for å forhindre utsendelse av vernepliktige til kampområder og løslatelse av fangede tjenestemenn, sier Konasjenkov til nyhetsbyrået.

