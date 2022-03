Senterpartiet bryter med Arbeiderpartiet i Innlandet

Arbeiderpartiets stemmer sørget for at Innlandet består som storfylke. Det til tross for at en folkeavstemning viste flertall for splittelse.

– Vi i Senterpartiet har hatt en grundig prosess og kommet fram til at vi ut denne perioden vil samarbeide fra sak til sak med Arbeiderpartiet, sier Aud Hove, gruppeleder for Sp og fylkesvaraordfører i Innlandet.

I en pressemelding skriver partiet at det i de to årene avtalen har holdt også vært andre saker som har vært utfordrende i samarbeidsforholdet. «I flere saker, som har vært og er prinsipielle for Sp, har Ap funnet flertall med andre parti i stedet for å komme til enighet eller til et kompromiss med Sp», heter det.

– Vi gikk til valg på at Senterpartiet skal være den viktigste motkraften til at regionreformen skulle lede til sentralisering av Hedmark og Oppland, sier Hove.

Representantskapet i Innlandet Arbeiderparti gikk imot resultatet fra folkeavstemningen og vedtok å stemme for å beholde fylkeskommunen. Det skjedde med to stemmers overvekt.

Dagen etter ble Arbeiderpartiets stemmer tungen på vektskålen da fylkestinget vedtok å si nei til oppsplitting av fylket.