EU vil ha samtykkelov i hele unionen

Minstestraffen skal ifølge forslaget være åtte års fengsel.

– Altfor mange kvinner og jenter lider under voldtekt, trakassering og overgrep. Det finnes ingen plass for dette i det moderne Europa, sier EU-kommisjonens visepresident Vera Jourova.

I dag krever 18 av 27 EU-land at det er vold eller trusler om vold i bildet dersom et overgrep skal klassifiseres som voldtekt.

Tirsdagens pakke inneholder også forslag om å gjøre kjønnslemlestelse straffbart i hele EU. I ni av EUs medlemsland er dette fortsatt ikke et eget lovbrudd, selv om man kan dømmes for det gjennom paragrafer om for eksempel kroppsskade.

Også tiltak mot trakassering på nett, cyberstalking og deling av intime bilder på nett er med i kommisjonens pakke.