Norsk olje og gass skifter navn

– Olje og gass er fremdeles den viktigste industrien for oss, men den vil gradvis bli mindre. Derfra skal vi vokse inn i nye næringer, sier Blindheim.

Administrerende direktør Hildegunn Blindheim påpeker at olje og gass fortsatt er en viktig industri for dem.

– Vi har over 80 leverandører som allerede har en fot innenfor nye næringer. Derfor må vi ha et bredere navn, sier Bjørkmann.

Mandag bestemte styret i organisasjonen at de offisielt igangsetter prosessen om navneskiftet.

