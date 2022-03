Marte Mjøs Persen blir ny arbeidsminister og Terje Lien Aasland ny olje- og energiminister

Statsrådsskiftene ble formelt gjennomført i ekstraordinært statsråd på Slottet mandag ettermiddag.

Statsministeren og de to statsrådene ble møtt med blomster og klemmer på slottsplassen etter statsråd.

Allerede før helgen signaliserte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han ikke ville vente lenge før en erstatning for Hadia Tajik ville bli utnevnt.

Støre vil møte pressen klokken 13.30.

De første nyhetene om endringene i regjeringen kom søndag kveld. Kilder som flere medier var i kontakt med, opplyste at Marte Mjøs Persen (Ap) skulle forlate posten som olje- og energiminister, som hun tiltrådte etter valget i fjor høst. I stedet ble hun utpekt til å overta den ledige posten som arbeids- og inkluderingsminister.

Som erstatning for Persen hentet statsministeren inn Terje Lien Aasland (Ap) som ny olje- og energiminister.

Nav-skandalen

Tidligere har Mjøs Persen (46) vært ordfører i Bergen. Fra 2011 til 2015 var hun også medlem av Aps sentralstyre. Etter valget høsten 2021 ble hun valgt inn på Stortinget fra Hordaland, men ble valgt av Jonas Gahr Støre til jobben som olje- og energiminister.

Persen har i den korte perioden som olje- og energiminister vært med på å få på plass støtteordninger for å avlaste folk for høye strømregninger. Som arbeidsminister vil hun blant annet få ansvaret for å rydde opp i Nav-skandalen, der mange tusen mennesker har blitt feilbehandlet.

Energipolitiker

Aasland (57) har vært innvalgt på Stortinget siden 2005 og er parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet. Han har bakgrunn som energimontør og tillitsvalgt i fagbevegelsen. I perioden 1995–2000 var han leder av Skien Arbeiderparti og leder av Telemark Arbeiderparti fra 2006 til 2020.

På Stortinget har Aasland vært medlem av energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen i flere omganger. Han ledet også næringskomiteen fra 2009–2013 og ble valgt som leder av energi- og miljøkomiteen høsten 2021.

Aasland har i høst og vinter vært synlig i debatten om strømkrisen og innføringen av støtteordninger.

Tajik trakk seg

Onsdag i forrige uke trakk Tajik seg fra stillingen som arbeids- og inkluderingsminister etter medieoppslag om at hun fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 – basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Søndag trakk Tajik seg også som nestleder i Arbeiderpartiet.

Ap-statsråd Bjørnar Skjæran overtok midlertidig ansvaret for Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter at Tajik formelt gikk av fredag.