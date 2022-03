Innsamling for statue av tidligere biskop Rosemarie Köhn

Planen er at statuen skal avdukes 20. mai 2023, nøyaktig 30 år etter at Rosemarie Köhn ble Norge og Nordens første kvinnelige biskop.

– Rose var folkets biskop, nå håper jeg hele folket vil bidra til at hennes viktige symbolverdi vil skinne for alltid, sier Juritzen.

Han er daglig leder for Biskop Roses stiftelse, som har ansvaret for å samle inn penger til statue. Den er planlagt satt opp i samarbeid med Hamar bispedømme, Hamar kommune og Hamar menighetsråd.

– Det vakte oppsikt da Hamar bispedømmeråd i 1993 nominerte to kvinner til den ledige stillingen, og mot alle odds utnevnte statsråd Gudmund Hernes prest og rektor Rosemarie Köhn, sier Arve Juritzen.

