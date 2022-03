Arbeiderpartiet vil vente med nestlederkampen

Det er klart etter diskusjoner i sentralstyret i helgen.

– Det blir helt ordinære prosesser fram til neste landsmøte. Valg av både ledelse og sentralstyre blir gjort på landsmøtet i 2023, sier partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.

Ifølge henne er det ingen i partiet som har tatt til orde for å holde et ekstraordinært landsmøte for å finne en ny nestleder allerede nå.

– Nei, det har vi ikke fått noen tilbakemeldinger om, sier Stenseng.

– Alle signaler er at folk ønsker arbeidsro. Det tror jeg er ganske samstemt ute i partiet.

Én eller to?

Det er heller ikke gitt at Arbeiderpartiet vil fortsette med to nestledere. Det er det landsmøtet som må bestemme, fastslår partisekretæren.

– For Arbeiderpartiet er det like vanlig å ha én nestleder som å ha to nestledere. Nå er Bjørnar Skjæran nestleder. Vi har en parlamentarisk leder i Rigmor Aasrud som er tett på alt som skjer i ledelsen. Så det skal gå veldig fint å gjøre jobben fram til neste landsmøte, sier Stenseng.

Hun er likevel forberedt på at det blir diskusjon framover om hvem som bør lede partiet videre.

– Men jeg har stor tro på at det kommer til å gå for seg på en ordentlig måte med ryddige prosesser.

Hele partiledelsen og hele sentralstyret er på valg på hvert landsmøte i Ap.

Ønske om ro

Stenseng beskriver Tajiks avgang som et stort tap for Arbeiderpartiet.

– Det er klart at det er alvorlig når en nestleder går av i Arbeiderpartiet. Hadia har vært en veldig dyktig politiker, både som arbeids- og inkluderingsminister og som nestleder. Hun har lagt ned en stor innsats, sier Stenseng.

– Det er dramatisk når en nestleder går av.

Det partiet trenger nå, mener Stenseng, er arbeidsro til regjeringsarbeidet og nominasjonsprosesser og politikkutvikling lokalt foran kommunevalget neste år.

– Nå tror jeg først og fremst at alle ønsker ro og å få drevet med politikk og organisasjonsarbeid. Det er nødvendig før vi skal i gang med et lokalvalg.

Pendlerboligsak

Det er pendlerboligavsløringer som har ført til Tajiks avgang.

Den 21. februar kunne VG melde at Tajik fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 – basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av. Tajik var den gang politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Den 1. mars skrev Dagbladet at Tajik i samme periode hadde leieinntekter fra to leiligheter som hun kjøpte.

I forrige uke kunne NRK i tillegg avsløre at Tajik ikke skattet av leieinntektene.

Erkjenner feil

Allerede onsdag i forrige uke trakk Tajik seg som arbeids- og inkluderingsminister. Hun var i utgangspunktet innstilt på å bli sittende som nestleder, men søndag trakk hun seg også fra dette vervet.

Tajik har vært nestleder i Ap siden 2015.

– Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder, sa Tajik i en uttalelse søndag.

– Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, sa hun.