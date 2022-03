KrF vil innføre makspris på strøm og forlenge strømstøtteordningen ut juni

Partiets energipolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, mener at strømstøtteordningen både må forlenges utover mars måned, og at den må forbedres.

– Nå ser prisen ut til å bli vedvarende høy, og det kan bli dramatisk for mange. NVE har varslet høye priser gjennom året, og den forferdelige krigen i Ukraina vil prege gassprisene og dermed også strømprisene i Norge, sier Ropstad til NTB.

Mandag blir strømprisene i Sør-Norge de høyeste registrert hittil i år. Klokken 8 og 9 på morgenen mandag vil strømprisen der ligge på 4,89 kroner per kilowattime (kWh), mens snittprisen blir på 2,34 i regionene Sørøst, Sørvest og i Vest-Norge. I fjor var det kun fem dager med høyere strømpriser, ifølge Europower.

Vil innføre makspris

Slik ordningen er i dag, er strømstøttekompensasjonen på 80 prosent når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime. Denne utgaven av ordningen gjelder for januar, februar og mars, mens strømkundene i desember fikk kompensert 55 prosent da strømprisen oversteg 70 øre per kWt.

KrF vil oppjustere ordningen ytterligere og innføre makspris.

– Strøm er et fellesgode, og mange med dårlig økonomi sliter. Vi foreslår en makspris på 50 øre kWt, altså slik at beløpet settes til 50 øre kWt med 100 prosent kompensasjon for prisen over det, sier Ropstad.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at regjeringen, fra sin side, ønsker å fortsette å avlaste norske strømkunder i møte med høye strømpriser.

– Vi må komme tilbake til akkurat hvilken form det tar. Men det skal vi gjøre snarlig, fordi dagens støtteordning til forbrukerne går ut ganske snart, skriver Persen i en epost til NTB.

Vil inkludere flere i ordningen

I dag finnes det blant annet egne strømstøtteordninger til blant annet landbruket og studenter. Ropstad mener at alle sluttbrukere må inkluderes.

– Nå er det for mange ulike ideelle organisasjoner, folkehøyskoler, private barnehager, friskoler og små bedrifter som ikke kommer innenfor ordningen og derfor sliter. Nå ser prisen ut til å bli vedvarende høy og det kan bli dramatisk for mange, sier han.

KrF vil fremme forslaget i Stortinget tirsdag.

Mandagens laveste kWh-pris på 0,14 øre i Nord- og Midt-Norge mellom klokken 22 og 23. Spotprisen for hele døgnet i nord blir på 15 øre/kWh, som er omtrent 16 ganger lavere enn døgnprisen i sør.