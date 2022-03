Folket i byen skulle bli evakuert i «grønne korridorer»: – Akkurat nå er den rød av blod

– Russerne tillot åpning av en «grønn korridor» for å evakuere folk. Men akkurat nå er den ikke grønn, men rød av blod, forteller det ukrainske parlamentsmedlemmet og trebarnsmoren Lesia Vasylenko.

Lesia Vasylenko, parlamentsmedlemmet i Ukraina. (Privat)

Hun befinner seg fortsatt i Kyiv, og har ingen planer om å forlate byen med det første. Vårt Land snakket med henne lørdag ettermiddag, kort tid etter at flere forsøk på å opprette humanitære korridorer ut av de to beleirede byene Mariupol og Volnovakha hadde mislyktes.

– De skyter på sivile under evakuering, og har brukt våpenhvilen til å flytte tanksene sine lenger inn på ukrainsk territorium, sier Vasylenko.

Både i Mariupol og Volnovakha skal russiske styrker ha skutt mot korridorene, til tross for at de først gikk med på våpenhvile for å få sivile ut av de to byene.

Siden krigen begynte har det vært to forsøk på forhandlinger i den hviterussiske byen Brest, foreløpig uten resultat. Lesia Vasylenko mener Volnovakha og Mariupol viser Russland hverken forstår ordet «forhandling» eller «avtale», og at det derfor ikke er mulig å forhandle med dem.

Fortsatte bombarderingen under våpenhvilen

Volnovakha og Mariupol ligger i den delen av Donetsk-fylket, som har vært kontrollert av Ukraina siden 2014. De har henholdsvis 25.000 og 400.000 innbyggere.

Begge har vært omringet av russiske styrker og styrker fra de russiskkontrollerte opprørsrepublikkene i flere dager, og blitt utsatt for kraftige artilleriangrep.

Russland skal ha fortsatt bombarderingen også etter at den midlertidige våpenhvilen for å evakuere innbyggere ble kunngjort klokka ni lørdag formiddag.

Russia Ukraine War Day In Photos ANGREP: Røyk stiger i Mariupol etter et russisk bombeangrep fredag. Siden da har angrepene fortsatt. (Evgeniy Maloletka/AP)

– Det var umulig å evakuere

Lørdag ettermiddag skrev den Mariupol-baserte aktivisten og kunstneren Diana Berg på Facebook at politiet hadde dirigert folk til tre samlingsstede. Der stod busser klare til å ta med seg sivile, men at evakueringen måtte avbrytes fordi det russiske bombardementet langs rutene ut ikke tok slutt.

– Noen privatbiler kom seg ut, men vi vet ikke om de er i live siden russere skjøt og bombet, forteller Berg, og fortsetter:

– Den mest brutale delen: Alle de som stod og ventet på busser, fikk vite at evakueringen hadde blitt avlyst. Non-stop-bombardering gjorde at det ikke var sjanser til å flykte. Politiet klarte å få annonsert til dem som stod i kø at de måtte gå hjem fordi det var umulig å evakuere. Ett minutt senere ble stedet der de hadde stått i kø, beskutt med grad-raketter.

Berg klarte selv å flykte i forgårs.

Uten mat, vann og elektrisitet

Parlamentsmedlem Lesia Vasylenko sier til Vårt Land at minst to andre byer er like ødelagt som Volnovakha og Mariupol, og er uten mat, vann og elektrisitet. Blant dem er forstaden Hostomel utenfor Kyiv.

– Folk i Hostomel har sittet fast i åtte dager nå. De har hverken mat, vann eller elektrisitet, og blir bombardert. Russland har nektet å åpne en humanitær korridor for befolkningen, sier hun.

Vasylenko mener Vladimir Putin ønsker å gjenreise det russiske og sovjetiske imperiet, som Ukraina var en del av til 1991. For å få til dette, vil han tilintetgjøre Ukraina.

– For resten av verden er imperier noe som hører til i historiebøkene. Men Putin vil gjenopprette et i dagens verden. Han har også en annen drøm, om å bli større enn både Hitler og Stalin til sammen. Og for å oppnå dette, vil han utrydde den ukrainske nasjonen fra jordens overflate. Det betyr å fysisk utrydde en nasjon på 44 millioner mennesker, fordi den står i veien for drømmene hans, sier hun.

Russia Ukraine War ØDELEGGELSER: To kvinner går forbi restene av et russisk militærkjøretøy i Bucha, nordøst for Kyiv. Området er ikke langt fra Hostomel. (serhii nuzhnenko/AP)

Ber om flyforbud

Lesia Vasylenko kommer også med en oppfordring til nordmenn om å ta til gatene og demonstrere. Hun mener det er nødvendig for å presse regjeringen og Stortinget til å gå inn for en flyforbudssone over Ukraina, slik president Volodymyr Zelenskyj har bedt om i flere dager.

– Gå ut i gatene og protester, og be regjeringen deres og NATO om å innføre en flyforbudssone med jagerfly som skyter ned russiske fly, og gi oss anti-rakettsystemer på bakken som kan skyte ned rakettene deres.

FLYFORBUD: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om flyforbud over landet i flere dager. Han får støtte fra Lesia Vasylenko. (AP)

Vasylenko mener det er en «dødsdom for demokratiet» når regjeringer ikke lytter til dette kravet, og peker på Storbritannia der statsminister Boris Johnson har avvist en flyforbudssone.

– Det er til og med dem som sier det er viktig å ikke lytte til folket akkurat nå. Det er – unnskyld uttrykket – «bullshit». De representerer folket, og akkurat nå forstår folket mye bedre enn politikerne hva som skjer hvis Putin ikke blir stoppet. Da blir neste mål de baltiske landene og Polen, og Europa vil få et totalitært og sinnssykt regime ved grensene sine, sier Vasylenko til Vårt Land.

NATO-leder Jens Stoltenberg avviste ønsket om flyforbud på fredag, etter et møte med medlemslandenes utenriksministere. Ifølge Stoltenberg er den eneste måten å håndheve et flyforbud over Ukraina på, å sende kampfly.

– Det vil kunne kaste store deler av Europa ut i krig, advarte Stoltenberg ifølge Aftenposten.

Til opplysning: Diana Berg bistod journalisten i denne saken da han var i Mariupol, samt med foto og intervjuer like før krigen startet.