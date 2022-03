Oberstløytnant: Norge må være forberedt på russiske cyberangrep

– Vi tror overhodet ikke det er noen sannsynlighet for noe militært angrep mot Norge, sier oberstløytnant og hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole til Dagbladet.

Han sier at Russland ikke har noen interesse av å starte en krig til, og at de har nok med krigen i Ukraina. Mange av de russiske styrkene på Kolahalvøya ved grensen til Norge er sendt ned til Ukraina, påpeker Karlsen.

– Men vi må nok være forberedt på en del andre ting. Det kan være cyberangrep for eksempel, der har vi jo sett en kraftig økning de siste årene. Det rammer alt fra kommuner til næringsliv. Det bør alle være forberedt på, så får vi jo se hva annet vi kan forvente, sier han.

Denne uka varslet norske myndigheter at trusselnivået ikke har økt i Norge, men at det er grunn til å være på vakt, særlig når det gjelder cyberangrep og datakriminalitet. Derfor skal politiet og PST sette ned en egen gruppe som skal overvåke situasjonen nøye her til lands.

(©NTB)