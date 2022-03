Finland vil kjøpe luftforsvarssystem fra Israel

– Situasjonen langs grensene våre er fredelig, men vi må fortsatt være på vakt og styrke forsvaret våre, sier forsvarsminister Antti Kaikkonen lørdag.

Bakgrunnen er invasjonen av Ukraina, sier Kaikkonen. De israelske selskapene Aerospace Industries og Rafael Advanced Systems skal være blant leverandørene som blir vurdert, sier forsvarsministeren til statskanalen Yle.

Finland har i likhet med Norge gått til innkjøp av F-35 jagerfly fra den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin.

Blant EU-landene er det Finland som har den lengste grensa mot Russland. Landet har lenge hatt en avmålt holdning til Nato, men den siste tidens hendelser har skapt ny debatt om man skal søke medlemskap i alliansen.

Men til tross for at Finland ikke er under Natos beskyttelse, er ikke Kaikkonen i tvil om at Europa ville kommet til unnsetning dersom landet blir angrepet.