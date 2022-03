Teknologi-giganter tar grep for å støtte Ukraina

Den tidligere britiske visestatsministeren Nick Clegg ble forrige måned forfremmet til Metas sjef for kommunikasjon og internasjonale affærer. Med utbruddet av krigen i Ukraina, som også raser i sosiale medier, kan man trygt slå fast at han ikke fikk noen lett start i jobben. Meta, som er moderselskapet de sosiale medieplattformene Facebook, Instagram og Whatsapp, har tidligere vært i hardt vær for å ikke ta et oppgjør med falske nyheter på sine plattformer.

TAR GREP: Nick Clegg, nylig ansatt sjef for kommunikasjon og internasjonale affærer i Meta. (Facebook)

Nå varsler Clegg flere tiltak for å forhindre spredningen av russisk propaganda. Blant de viktigste tiltakene er begrensning av de russiske, statlige nyhetskanalene Russia Today og Sputnik News – begge kanaler som henvender seg til et internasjonalt publikum. Russiske, statlige mediers profiler vil også merkes, et tiltak Facebook håper vil gi brukerne «ekstra kontekst» når de ser innleggene kanalene deler. Brukere som deler lenker til pro-russiske nettsider vil også få en advarsel før de kan publisere innlegget.

Hevder 178 millioner kroner har blitt samlet inn

Meta har også opprettet et eget operasjonssenter som kontinuerlig overvåker innlegg som omhandler konflikten. Meta varsler at de endrer sine algoritmer slik at pro-russiske innlegg får mindre spredning, mens utvalgte hjelpeorganisasjoner som gir nødhjelp til den ukrainske befolkningen promoteres.

På Instagram gis nå ukrainske og russiske brukere mulighet til å kryptere sine privatsamtaler, hvilket tidligere bare har vært mulig på Facebook og Whatsapp. For å beskytte ukrainske brukere skal de også få økt mulighet til å skjule sine brukere, og muligheten til å se brukeres «venneliste» har blitt fjernet. Ukrainske brukere har også fått informasjon om hvilke grep de kan ta for å beskytte sine kontoer og privat informasjon.

Clegg skriver også at ukrainske myndigheter har opprettet en egen hjelpetelefon man kan ringe for å rådspørre seg om hvor man kan oppsøke etterrettelig informasjon. Videre skryter han over hvor mye hjelpeorganisasjoner har samlet inn via Metas plattformer. Ifølge Clegg beløper denne summen seg på 178 millioner kroner, per 2. mars.

Musk tilbyr ny internetteknologi

Gründeren Elon Musk, kjent for å være bak selskapene Tesla og SpaceX, har også stilt seg bak Ukraina. Med prosjektet kalt Starlink håper Musk å kunne tilby internettilgang til hele verden, via tusenvis av satellitter. Prosjektet er fortsatt i utprøvingsfasen, og foreløpig bare tilgjengelig i 29 land.

Starlink-terminaler Ukrainas minister for digital utvikling, Mykhailo Fedorov, melder på Twitter at de første Starlink-terminalene har ankommet Ukraina. (Mykhailo Fedorov via Twitter)

Frem til nå har ikke Ukraina vært en av dem, men det endret seg idet landet ble invadert av Russland.

Elon Musk har også sendt mottakere til ukrainske styresmakter, til bruk dersom russiske styrker kutter den ordinære internettforbindelsen i landet. Hittil har det kommet meldinger om at internett har vært nede i enkelte deler av landet.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Terminalene koster i utgangspunktet 4500 kroner og deretter 800 kroner i måneden, men ifølge BBC later det til at ukrainske myndigheter blir tilbudt tjenesten gratis.