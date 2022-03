Bergen kommune gir 5 millionar til Ukraina

– Mange gir pengar, klede, mat, og ikkje minst, av si eiga tid. Vi som folkevalde delar det engasjementet og meiner det er på sin plass at Bergen som kommune bidreg når vi har moglegheita til det, heiter det.

Bystyret opplyser vidare at givarviljen i Bergen er stor. Den siste tida har mange lokale organisasjonar og eldsjeler i byen gjort ein innsats for å hjelpe Ukraina.

– Bystyret vil samtidig nytte høvet til endå ein gong å minne om at Bergen står i solidaritet med uskuldige ukrainarar, og samtidig fordømme Putins angrep på Ukraina på det sterkaste, skriv kommunen i ei pressemelding.

