129 ukrainere har søkt om asyl i Norge

Nesten en million flyktninger fra Ukraina har kommet til EU-landene, ifølge EUs innenrikskommissær Ylva Johansson. FNs høykommissær for flyktninger sier strømmen savner sidestykke.

Det betyr at alle besøk til ankomstsenteret må utsettes inntil videre, opplyser UDI.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og UDI-direktør Frode Forfang sa tirsdag at Norge kan ta imot 1.000 flyktninger på én dags varsel.

