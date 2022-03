Tajik kan dokumentere pendlerreise cirka hver sjette uke

Arbeidsministeren (Ap) er blitt presset og kritisert for pendlerboligen hun fikk da hun var politisk rådgiver fra 2006. Overfor TV 2 og VG legger hun nå fram oversikt over hvor mange ganger hun hadde pendlerreise hjem til Rogaland.

– Jeg var pendler i denne perioden, slår Tajik fast overfor de to mediene.

Tajik opplyser til VG at hun har hatt hjemreisekostnader for totalt 73.017 kroner fra desember 2006 til september 2009. Dette utgjør ifølge avisa 22 hjemreiser i perioden, eller cirka hver sjette uke.

TV 2 dokumenter 18 hjemreiser i perioden desember 2006 til desember 2008, noe som også tilsvarer en hjemreise cirka hver sjette uke.

Skatteetatens krav for pendlerstatus er at du som hovedregel reiser hjem hver tredje uke. Før sentralstyremøtet i Ap mandag, hvor Tajik redegjorde for pendlerboligsaken, sa LO-topp og Fellesforbundet-leder Jørn Eggum at han ville ha «god dokumentasjon på reell pendling».

Arbeidsdepartementet opplyser til TV 2 at det er vanskelig å gi full oversikt over hjemreisene på grunn av regnskapssystemet. Tajik sier til VG at hun var en reell pendler, men at hun ikke husker hvor ofte hun reiste hjem.

– Det blir vanskelig for meg å si. Jeg regner med det ligger i departementets arkiver hvor ofte jeg har fått betalt hjemreise av dem. Og så vet jeg ikke hvor mange ganger det eventuelt er snakk om at jeg har reist hjem på egen regning, sier Tajik.

