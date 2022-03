Stabil andel ansatte med helseutdanning i helsesektoren under pandemien

Fra 2019 til 2021 har det kommet i underkant av 15.000 flere sysselsatte i helse- og sosialtjenester. Økningen i sysselsettingen var særlig sterk blant psykologer (11,7 prosent) og barne- og ungdomsarbeidere (11,4 prosent), mens det i absolutte tall var sykepleierne som økte mest, med over 3000 flere sysselsatte.

– Selv om andelen med helse- og sosialfaglig utdanning har gått noe ned, har antallet som var sysselsatt i helse- og sosialtjenestene økt med 4 prosent fra 2019 til 2021, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!