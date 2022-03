Høyre og Frp mener Norge må lete etter mer olje og gass

– Russlands invasjon av Ukraina viser bare enda tydeligere hvor viktig det er at Europa omstiller seg bort fra fossil energi, ikke å gjøre seg enda mer avhengige, sier Gulowsen.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, er sterkt kritisk til forslaget fra Frp. Han sier det er skammelig av Høyre og Frp å ta til orde for å øke aktiviteten i olje- og gassvirksomheten på grunn av en krig.

Olje- og energiministeren sier at det snart blir sendt ut en ny utlysning for neste TFO-runde.

– Det skjer i områder nær eksisterende infrastruktur eller der infrastruktur allerede er på plass, noe som gjør at ny produksjon kan komme raskere i gang, legger hun til.

– Selskapene på norsk sokkel produserer olje og gass for fullt. Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på sokkelen, og senest i januar ble det tildelt 53 nye tillatelser i forhåndsdefinerte områder, sier Persen i en uttalelse sendt til NTB.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) påpeker at Frp-forslaget om likevel å gjennomføre konsesjonsrunden ikke raskt vil gi mer gassutvinning. Hun sier avtalen med SV står fast.

Regjeringen og SV har avtalt at 26. konsesjonsrunde ikke blir noe av i 2022, men det er fortsatt letevirksomhet gjennom TFO-ordningen.

– Det er selvfølgelig en frykt i EU for at Russland vil strupe gass enda mer. Vi må ha ambisjon om å bidra med forsyningssikkerhet i Europa, sier Ove Trellevik i Høyre.

– Det har vært et Europa som har vært avhengig av russisk gass, sier Frps Terje Halleland til NRK.

Frp fremmer et representantforslag i Stortinget om at den 26. konsesjonsrunden på norsk sokkel lyses ut så snart som mulig, senest innen utgangen av 2023.

