Sør-Afrika med null koronadødsfall for første gong sidan mai 2020

Sør-Afrika har gjennom pandemien registrert til saman nesten 100.000 koronarelaterte dødsfall, og over 3,6 millionar smittetilfelle.

Førre gong landet ikkje registrerte eit einaste koronadødsfall på to døgn, var 12. mai 2020.

