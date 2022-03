Økonom: Oljefondets verdier i Russland er trolig tapt

Regjeringen varslet søndag en frys av de 27 milliarder kronene oljefondet har i Russland. Fondet skal over tid selge seg helt ut av landet.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets tror ikke det blir så store verdier å hente ut.

– Disse verdiene er nok tapt, mer enn halvparten er tapt uansett, sier Andreassen til Nettavisen tirsdag, og viser til fallet for Moskva-børsen og den russiske rubelen.

– Oljefondet får ikke solgt før Russland en dag lander på beina, og det kan ta lang tid.

Tap i Russland vil imidlertid ikke bety veldig mye for oljefondet, mener Andreassen, som anslår at de russiske aksjene utgjør 0,2 prosent av verdiene i fondet. Pengene kan også kjapt tjenes inn igjen gjennom økt statlig inntjening som følge av høye priser på fossil energi, mener han.

– Statens andel er på 78 prosent av disse ekstra inntektene og går rett inn i oljefondet. For fjerde kvartal antar jeg at statens ekstra inntekter som følge av de høye olje- og gassinntektene utgjør 40 milliarder i måneden. Et tap på 27 milliarder tilsvarer tre ukers ekstra inntjening som følge av de høyere energiprisene, sier Andreassen.