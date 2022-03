Luftforurensningen i Norge går ned, men påvirker helsen negativt

Sammenhengene var sterkest for død av lungesykdom og lungekreft.

– Vi fant en sammenheng mellom langvarig eksponering for svevestøv og dødelighet også for de laveste konsentrasjonene i Norge. Dette er i samsvar med resultater fra andre land med lave nivåer av luftforurensning, sier Bente Oftedal, seniorforsker ved FHI.

Det er først og fremst sårbare grupper som personer med astma eller andre luftveissykdommer, sykdommer i hjerte- og karsystemet og diabetes som får forverret sykdom og dør for tidlig av luftforurensning.

Til tross for at flere typer luftforurensning de siste 10–20-årene har sunket jevnt i hele landet, bidrar luftforurensning likevel til en betydelig sykdomsbyrde i Norge.

Nivåene av luftforurensning er lavere i Norge enn i andre europeiske land, men en ny studie fra Norge og en rekke europeiske land viser at selv lave nivåer kan knyttes til dødelighet, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

