Frykter hardere undertrykkelse av russiske opposisjonelle

PROTESTER: Den norske Helsingforskomité anslår at 6000 russere har blitt arrestert for å demonstrere mot invasjonen av Ukraina. Til tross for dette tiltar protestene i styrke. – Reaksjonene vil bli strengere i takt med at russiske tap øker, sier seniorrådgiver Inna Sangadzhieva.